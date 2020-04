Depuis le début de la crise du Corona, Naftali Benett ne cesse d’avertir du danger qu’encourent les personnes âgées qui sont la tranche de population la plus menacée. Dans un ultime appel à l’avant-veille de la soirée du Séder, le ministre exhorte les familles à respecter strictement les directives et à ne pas entrer en contact avec les grands-parents, aussi difficile que cela soit :

» Chers amis !

J’ai malheureusement appris que de nombreuses personnes ont l’intention de se rendre chez les grands-parents pour la soirée du Séder, que ce soit des célibataires ou des familles avec jeunes enfants. Si vous le faites, vous risquez tout bonnement de provoquer la mort de vos parents ! C’est la stricte vérité !

Ne le faites pas ! Aucune combine ne servira, même si vous vous asseyez à 5 mètres d’eux ou si tout le monte porte des masques. Le virus du Corona reste sur les objets et les surfaces durant des heures voire des jours. Il suffit que vous touchiez un robinet, utilisiez les toilettes ou même déplaciez une chaise. Le lendemain, votre grand-père ou votre grand-mère auront attrapé le virus, après 6 ou 7 jours ils seront hospitalisés aux soins intensifs avec assistance respiratoire et Dieu préserve, ils mourront.

Voici les faits : sur 50 personnes qui décèdent du Corona, la répartition par âge est la suivante :

De 0 à 39 ans: aucun décès

De 49 ans à 59 ans: 2 décès

A partir de 60 ans: 48 décès!

Le Corona tue les personnes âgées !

Donc, le Séder de Pessah de cette année, nous le célébrerons à la maison, avec ceux qui y sont déjà, et on aimera nos grands-parents de loin. Chez nous, la famille Benett, nous ferons un Séder familial par Internet avant la fête. Il y a de nombreuses possibilités géniales et quel peuple merveilleux nous avons ! Nous avons survécu à Pharaon, nous survivrons au Corona !

Je compte sur vous !

‘Hag Pessa’h Casher Ve-Sameah’…et en bonne santé!

Naftali Benett »

Photo Nati Shohat / Flash 90