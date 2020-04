Pour ceux qui auraient encore un doute sur la volonté hégémonique de la Cour suprême sur le pouvoir exécutif et législatif: lors de la récente séance consacrée à l’utilisation de l’application du Shin Bet pour suivre le malades du Corona, le juge Hanan Meltzer a suggéré à la représentante de l’Etat qu’une personnalité « objective et jouissant de la confiance de la population » soit nommée pour superviser l’action du gouvernement sur cette question! Hanan Meltzer a alors proposé que ce soit…un ancien juge à la Cour suprême! Le magistrat a estimé que la supervision actuelle n’était pas suffisante car le conseiller juridique du gouvernement « travaillait pour le gouvernement », ce qui reste encore à prouver, et que la sous-commission parlementaire du Corona était dominée majoritairement par la coalition, ce qui est inexact.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90