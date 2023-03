Chaque année, le jour où Israël célèbre Yom Hazikaron, des organisations de gauche tiennent des cérémonies alternatives avec des familles palestiniennes dont les proches ont été tués.

Ces cérémonies scandaleuses mettent sur le même plan, les victimes juives du terrorisme palestinien et les terroristes qui sont éliminés dans le cadre d’opérations militaires visant à protéger la population civile.

Le député Tsvi Souccot (Hatsionout Hadatit) a déposé un projet de loi qui vise à couper les financements de ces cérémonies. Il propose un amendement à la Loi fondamentale sur le Budget qui dispose que le ministre des Finances a l’autorité pour diminuer les financements qu’il accorde à tout organisme qui promeut des activités contre l’Etat.

Tsvi Souccot veut apporter la précision suivante: »L’autorité mentionnée plus haut s’applique aussi sur les cas de commémoration de Yom Hazikaron pour les victimes des attentats et des guerres avec celles qui appartiennent à l’entité qui se bat contre Israël ».

Souccot précise: »Commémorer les morts de l’entité qui se bat contre Israël est une profanation de ce jour saint, une atteinte aux familles endeuillées et un outrage caractérisé aux symboles de l’Etat et à ses valeurs. C’est la raison pour laquelle, il n’y a pas lieu de soutenir financièrement par des budgets étatiques ces activités et de donner un parrainage aux structures au sein desquelles ont lieu ces actions qui méprisent le souvenir des victimes ».

Shay Glick, le directeur de l’organisation Betsalmo, s’est félicité de la proposition de loi du député Tsvi Souccot: »Les cérémonies alternatives pour Yom Hazikaron portent gravement atteinte aux victimes de Tsahal et aux famille endeuillées au sein du peuple d’Israël. Il est inconcevable que de telles cérémonies soient tenues dans des lieux et avec des financements publics. Cette organisation d’extrême-gauche est invitée à louer une salle privée avec l’argent de l’Union européenne. Je félicite mon ami, le député Tsvi Souccot, pour cette proposition de loi et je suis certain qu’elle sera rapidement votée afin que de telles scènes ne se reproduisent plus en Israël ».

Pour l’heure, la cérémonie traditionnelle est bien prévue, plus de 150000 shekels ont déjà été récoltés et les organisateurs voudraient qu’elle se tienne cette année au Parc Hayarkon à Tel Aviv.