Un changement de terminologie lourd de sens: des sénateurs républicains américains ont déposé un projet de loi visant à rendre obligatoire l’appellation de Judée-Samarie et illégale celle de Cisjordanie dans tous les documents officiels.

Ce faisant, les Etats-Unis reconnaitraient l’origine biblique et les racines juives de cette région et indirectement une souveraineté israélienne sur cette zone, en rupture avec la communauté internationale. Les initiateurs de la loi expliquent que pendant des milliers d’années, ces régions étaient connues sous le nom Judée et Samarie. Israël a repris à la Jordanie, la Samarie et l’est de Jérusalem en 1967, après que la Jordanie a attaqué Israël.

Autre argument avancé par les sénateurs: les »Juifs » sont appelés ainsi car ils viennent de Judée, et donc Israël possède un droit sur ces régions en vertu du droit international, notamment de la conférence de San Remo, du Mandat britannique, de la Charte des Nations Unies, sur la base de la continuité des droits du peuple juif dans cette région.

Le sénateur Tom Cotton a déclaré lors du dépôt de la proposition de loi: »Les droits juridiques et historiques du peuple juif sur la Judée-Samarie sont millénaires. Les Etats-Unis doivent cesser d’employer le terme biaisé de »Cisjordanie » pour désigner le coeur biblique d’Israël ».