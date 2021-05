Naftali Benett, s’il devient Premier ministre d’un gouvernement de gauche, aura du « beau monde » autour de lui. Sa prochaine coéquipière gouvernementale, Tamar Sandberg (Meretz) vient de déposer une proposition de loi instituant une peine de prison de six mois pour toute personne ou organisation qui tentera de rapprocher des mineurs…de la pratique de la religion juive !! La députée post-sioniste et post-juive estime qu’il y a de plus en plus d’organismes qui tentent de faire « faire techouva » à des adolescents.

Apparemment, dans le gouvernement de « guérison-union-réparation », selon le mantra employé par ses partisans, quiconque osera proposer à des jeunes de se rapprocher de la pratique du judaïsme risquera d’aller en prison. Depuis Antiochus et les Tsars de Russie, on n’avait pas fait mieux.

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a vivement réagi et a notamment lancé un doigt accusateur envers Naftali Benett : « Benett ! Honte à ce gouvernement antijuif qui sera de votre responsabilité ! »

Photo Gili Yaari / Flash 90