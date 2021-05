Le commandant de la police Yaakov Shabbtaï a provoqué une grande colère parmi les habitants juifs de Lod en adoptant une attitude « ounisienne » ou européenne sur les émeutes qui se déroulent dans la ville mixte. Dans un discours, il a raconté comment la police a dû « séparer les rapaces » et a parlé de « terroristes des deux côtés » qui ont agi dansd la ville.

De commandant de la police prometteur, Yaakov Shabbtaï est maintenant sous le feu des critiques. Plusieurs journalistes résidents de Lod ont décoché des flèches acérées contre lui, l’appelant même à démissionner.

Le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana a parlé de « propos révoltants » et a rajouté : « Il n’y a pas de simétrie possible. Même s’il y a eu de rares attaques d’Arabes par des Juifs, elles seront traitées avec la plus grande sévérité. Mais de la à parler de ‘deux côtés’, le chemin est encore très long ».

Sur le plan politique, le député Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit) a déclaré : « Le discours de Yaakov Shabbtaï est désolant. Mettre ainsi les deux côtés sur le même pied est une distorsion de la réalité et porte atteinte à l’Etat d’Israël et au peuple juif. Il n’y a pas ici deux côtés, mais il y a un côté agresseur et un côté qui est agressé. Dommage que la commandant de la police se comporte comme s’il faisait partie de l’ONU ».

