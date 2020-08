Le parti AKP au pouvoir en Turquie, sous la direction du dictateur Recep Erdogan ne cache même plus ses visées expansionnistes et son néo-impérialisme islamique. Lors d’une visite sur une base militaire, le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu a prononcé ces mots hallucinants :

« Bientôt, la Turquie dominera le monde et écrira l’Histoire. Allah est avec le gouvernement de Recep Erdogan et vous verrez bientôt des développements importants. La voie que nous empruntons est la bonne, c’est la voie d’Allah, celle dont nous réclamons la propriété. C’est la voie qui entend mener nos enfants vers un avenir dans lequel ce qu’ils diront sera déterminant pour les voisins de la Turquie. Par ce chemin, lorsque le monde entier aura adopté notre culture, nous tiendrons l’Occident et l’Orient dans une main, et le Sud et le Nord dans l’autre, le Moyen Orient et les Balkans dans une main, et le Caucase et l’Europe dans l’autre. Vous verrez, il y aura bientôt des événements en Turquie que personne ne prévoyait. Dans un avenir très proche, la Turquie sera devenue le point d’attraction le plus important du monde. Notre responsabilité est immense. Allah est avec nous! Nous écrivons une grande Histoire »…et plus loin, il ose dire : « Nous sommes les fils d’une culture éclairée »…

Ce qui a fait dire au journaliste en exil Abdullah Bozkurt, qui a rapporté les faits : « Ils sont devenus fous ! »

Dans d’autres circonstances on aurait imaginé deux infirmiers venant gentiment ramener cet individu dans sa chambre capitonnée et lui administrer sa dose journalière de Clozapine, mais là il s’agit de l’un des principaux ministres du gouvernement Erdogan, qui ne cesse de se livrer à des provocations dans la région.

Cette insolence assurée de la Turquie sous Erdogan est à la hauteur du laxisme et de l’immobilisme de la communauté internationale à son égard.

The entire Turkish leadership has gone nuts. 🤪 Talking to a select group in a military base, Interior Minister Suleyman Soylu claimed #Turkey will rule the world, writes history, God is with President #Erdogan gov't, predicts unexpected developments soon. pic.twitter.com/O6Lgnbguom — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) August 2, 2020

