L’ancien Premier ministre (et ex-taulard) Ehoud Olmert a commenté dimanche la première journée du procès de Binyamin Netanyahou: « Depuis des mois mais particulièrement aujourd’hui, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est présenté comme le chef d’une organisation de crime organisé, quelque chose qui ne s’est jamais vu dans le pays »! La cerise sur la gâteau a été: « J’ai entière confiance dans le système judiciaire bien que me concernant, il s’est trompé »!!! Ehoud Olmert avait été condamné et emprisonné pour des faits graves de corruption avec enrichissement personnel, escroquerie et abus de confiance, infiniment plus graves que les faits reprochés à Binyamin Netanyahou.

Le Likoud a répondu: « Combien il est ridicule de recevoir des leçons d’un repris de justice comme Ehoud Olmert dont le seul objectif a été d’être prêt à renoncer au Kotel ». Nathan Eshel, un proche du Premier ministre a renchéri: « Il est stupéfiant de voir à quel point les médias permettent à ce délinquant qui a fait de la prison d’apparaître encore et encore sur les écrans. Le peuple a rejeté cet individu et il est le dernier à avoir le droit de parler. Cet insolent personnage qui n’a aucune honte de montrer son visage ose parler au nom des ‘défenseurs de l’Etat de droit’. J’ai même entendu récemment chez des proches à lui qu’il entendrait revenir en politique! »