Dr. Qasseb Al-Atibi, est un activiste politique connu en Arabie saoudite. Il a été obligé de s’exiler à Londres d’où il est revenu en 2015. Sur son compte Twitter qui est suiva par 350.000 personnes, il a publié un article qui pourfend l’attitude des Musulmans face à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem: « Aucun pays n’a de sainteté pour l’Islam que l’Arabie saoudite. Et il n’y a aucune sainteté particulière aux mosquées qui se trouvent dans les pays musulmans si ce n’est celle de la Mecque et celle de Médine. Et pour ce qui est de celle de Jérusalem, Al-Aqsa, sa sainteté n’est que culturelle, comme toute autre mosquée. Elle n’est pas différente de celle qui est dans ma rue! Ne vous laissez-pas avoir par leurs slogans religieux erronée dont le but est de limiter la pensée et les coeurs ».

Photo Pikiwiki