L’ancien ministre et député Likoud Zeev Elkin, qui fut l’un des premiers à sauter dans la charrette de Gideon Saar a tenu mardi matin des propos surprenants. Sur la station 103 FM il a confié qu’avec l’état de sondages actuels, Gideon Saar ne pourra pas former de gouvernement. Il a voulu ensuite tempérer ces propos qui n’auront sans doute pas plu à son chef de parti, en précisant que les sondages sont des « montagnes russes » et que les choses peuvent encore changer. Dans la dernier sondage de cette même station publié lundi soir, Tikva ‘Hadasha n’est crédité que de 11 sièges et est dépassé pour la première fois par Yamina.

Zeev Elkin a décrit les trois hypothèses les plus probables selon lui au lendemain des élections : a. Binyamin Netanyahou arrive à former un gouvernement de droite avec Yamina, auquel cas Tikva ‘Hadasha ira dans l’opposition. 2. Des cinquièmes élections. 3. Gideon Saar arrive finalement à former un gouvernement de droite sans le Likoud.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90