Lors d’une interview, Claudine Roukoz-Aoun, l’une des filles et conseillères du président libanais Michel Aoun, a tenu des propos surprenants concernant Israël. Interrogée sur le processus de normalisation entre Israël et des pays arabes et sur des voix libanaises qui appellent à une normalisation avec l’Etat juif, elle a déclaré qu’une telle normalisation pourrait se faire une fois que le contentieux sur la frontière entre les deux pays aura été résolue. Ce qui ne semble pas constituer un écueil insurmontable. Il s’agit de propos intéressants et encourageants, mais entre la fille du président libanais d’un côté, et le Hezbollah et son suzerain iranien de l’autre, on sait qui donne le ton au pays du Cèdre…

Vidéo :

ביתו של נשיא לבנון: לאחר שתיפתר בעיית הגבולות עם ישראל נוכל לעשות איתה שלום pic.twitter.com/rD3URATu6t — ממרי (@memri_il) October 12, 2020

Photo Twitter