Le probable futur président américain Joe Biden a fait sa première déclaration de politique étrangère après avoir nommé les personnes-clé de la prochaine administration démocrate. Il a assuré que son secrétaire d’Etat Anthony Blinken « restaurera la confiance dans la Département d’Etat ». Etrange propos lorsqu’on se rappelle les dégâts causés par l’Administration Obama et qui ont été rectifiés par Donald Trump et sa politique plus réaliste. Joe Biden a également annoncé que les Etats-Unis renforceront leur alliance avec « les pays d’Asie et du Pacifique ». Annonce qui n’étonne pas lorsque l’on sait les liens « particuliers » que son fils Hunter et lui-même entretiennent avec la Chine. Il a également dit avoir discuté avec des dirigeants étrangers – probablement européens – qui lui ont fait part…qu’ils attendent avec impatience que les Etats-Unis reprennent leur rôle historique de leader mondial…

Photo Wikipedia