”Claudine Gay a causé plus de dégâts à notre institution que n’importe qui en 500 ans d’existence”, a déclaré Bill Ackman, l’un des principaux donateurs de l’université prestigieuse d’Harvard.

En effet, après avoir refusé de condamner catégoriquement toute tentative d’exterminer le peuple juif, la présidente de la prestigieuse université d’Harvard, a entrainé le retrait d’importants donateurs.

Dans une lettre envoyée aux membres de la direction de l’université, Ackman écrit: ”En raison de son incapacité à condamner le terrorisme le plus terrible et barbare que le monde n’ait jamais vu, parce qu’elle a choisi de soutenir et de ne pas condamner 34 organisations terroristes qui prétendent qu’Israël est ”entièrement responsable” des crimes barbares du Hamas, en raison de son incapacité à faire respecter les principes existants sur le campus, la présidente Gay a servi de catalyseur à la diffusion de l’antisémitisme et de la haine sur le campus, tel que nous ne l’avions jamais vue”.

Ackman ajoute qu’à cause de Gay, l’université a perdu des milliards de dollars de dons.

Notons que malgré la levée de boucliers qu’ont suscitée les propos de Claudine Gay, elle a reçu le soutien de nombreux universitaires qui estiment que les demandes de limogeage à son encontre sont une atteinte à la liberté académique.

La présidente de l’université de Pennsylvannie, Elizabeth Magill, a, elle, démissionné après avoir également refusé de condamner les appels à l’extermination des Juifs.