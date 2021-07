La députée Michal Rozhin (Meretz ) a une nouvelle fois perdu une occasion de ce taire. Elle a d’abord déclaré que la montée de députés Yamina et Tikva ‘Hadasha sur le Mont du Temple avait été une « provocation », et « que cela mettait en danger la nouvelle coalition ». Puis elle a établi un parallèle des plus stupides : « Depuis le début de l’occupation (sic) il ne doit pas y avoir de liberté de culte pour les Juifs sur le Mont du Temple tout comme il n’y a pas de liberté de culte pour les musulmans devant le Kotel » !!!

A mettre dans le Guinness des « perles » de la politique israélienne.

Photo Miriam Alster / Flash 90