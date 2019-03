L’ancien Premier ministre et ex-détenu Ehoud Olmert est souvent sollicité ces derniers temps par les médias dans le cadre de la campagne anti-Bibi. Dernière sortie en date, Ehoud Olmert a déclaré samedi “qu’il n’y a rien que les Iraniens ne désirent de plus aujourd’hui que la victoire de Binyamin Netanyahou”. Et il a dit affirmer cela “après avoir eu des entretiens avec des dirigeants du monde arabe”!!! Or, tout le monde est témoin aujourd’hui que le rapprochement entre Israël et les pays du Golfe est jutsement dû à la confiance que ces pays accordent au Premier ministre israélien dans son attitude ferme et constante face à l’Iran.

Lors de la même interview, Olmert, qu’un sondage qualifiait comme ayant été l’un des plus mauvais Premiers ministres, a estimé que “Binyamin Netanyahou est un Premier ministre qui a échoué” et que “Benny Gantz est plus apte que lui à être Premier ministre”.

Ehoud Olmert a aussi accusé Binyamin Netanyahou d’être à l’origine des fuites concernant l’affaire du téléphone portable de Benny Gantz.

L’humilité n’est donc pas la vertu première de l’ancien Premier ministre, convaincu de grave corruption, qui aurait dû adopter un profil bas depuis sa sortie de prison, mais qui au contraire, se pavane devant les micros et distribue des notes de bonne conduite (à Abou Mazen, par exemple) ou de mauvaise conduite, principalement à Binyamin Netanyahou.

Photo Flash 90