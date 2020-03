Libby Lenkinsky, directrice-général adjoint du New Israel Fund aux Etats-Unis a publié un post annonçant qu’elle se présente aux élections pour la Congrès sioniste sous les couleurs du groupe « Hatikva » qui unit de nombreuses organisations de gauche et d’extrême gauche, dont Meretz et J-Street. Elle a indiqué que les deux principaux thèmes que ce groupe défendra sont « la fin de l’occupation et l’égalité des droits entre Juifs et Arabes » (sic).

Elle a également exprimé son soutien à la Liste arabe unifiée et s’est réjouie de son succès aux élections: « La fin de l’occupation, la démocratie et l’égalité mènent tout droit vers la Liste arabe unifiée »…

L’objectif du New Israel Fund ainsi que toutes les organisations juives et arabes qu’elle parraine et finance est de transformer Israël en un « Etat de tous ses citoyens » c’est à dire lui ôter son caractère juif, sous couvert trompeur de « combat pour la démocratie, l’égalité et la justice ». C’est pour cela que cette organisation tentaculaire bénéfice de fonds gigantesques en provenance de l’Union européenne ainsi que d’organisations ou pays européens.

Photo Facebook