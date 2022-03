Non contente d’avoir publié un rapport diffamatoire sur Israël, l’accusant d’être un Etat d’apartheid, l’association Amnesty International a encore choqué, par la voix de son directeur aux Etats-Unis, Paul O’Brien.

S’exprimant devant le congrès du club des femmes démocrates, il a estimé qu’Israël ne devait pas exister en tant qu’Etat juif.

Faisant référence au sondage selon lequel 80% des Juifs américains se déclarent attachés à l’Etat d’Israël, il a déclaré : »Mon sentiment est que ce que les Juifs de notre pays veulent c’est savoir qu’il existe un refuge que les Juifs, le peuple juif, peut appeler foyer. Je pense qu’ils peuvent être convaincus que la perennité de ce refuge réside dans ce que je considère comme des valeurs juives fondamentales, qui doivent être des principes justes et équitables dans la construction de cet espace. Israël ne doit pas exister en tant qu’Etat juif. Je m’oppose à cette idée qui est celle de préserver Israël en tant qu’Etat du peuple juif. C’est, je pense, le coeur du débat ».

Ces propos ont fait réagir le directeur de la Ligue anti-diffamation, Jonathan Greenblatt : »O’Brien, nous n’avons pas besoin que vous expliquiez aux Juifs ce que nous devons penser ou ressentir, même lorsque vous reniez des milliers d’années d’histoire. Vous et Amnesty International aux Etats-Unis faites abstraction de preuves claires sur le soutien grandissant des Juifs envers le sionisme et un Etat démocratique et juif. Votre obsession d’Israël et le déni de son droit de se définir de manière indépendante illustre un penchant dangereux et biaisé. Amnesty International aux Etats-Unis et O’Brien doivent des excuses à la communauté juive ».

Au ministère israélien des Affaires étrangères on a estimé que les propos d’O’Brien révélait le vrai visage d’Amnesty International »qui appelle à la liquidation de l’Etat nation du peuple juif. La vérité a éclaté avec l’obession et la haine d’Amnesty envers le seul Etat à majorité juive. Cette haine porte un nom… »