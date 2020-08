Bon, il ne s’agit que du Luxembourg, mais les propos de Jean Asselborn, chef de la diplomatie du « Grand » duché reflètent peut-être l’état d’esprit qui règne dans les pays occidentaux de l’Union européenne après l’annonce de l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabe unis.

Lors d’une interview à une chaîne allemande, Jeasn Asslebron a accusé les Emirats arabes unis d’avoir « trahi » les ‘Palestiniens’ et d’avoir « vendu la cause palestinienne en échange d’intérêts économiques ». Il a également dit : « On ne peut pas rester indifférent quand on voit que la solidarité avec les Palestiniens n’est plus une priorité, particulièrement dans le Golfe ». Le ministre luxembourgeois s’est certes félicité du fait que « l’annexion » en Judée-Samarie a été évitée, mais il s’est dit « d’accord avec les Palestiniens lorsqu’ils disent que cet accord signifie que Jérusalem restera la capitale d’Israël et non pas d’Israël et de la Palestine ».

Ainsi, au lieu de se féliciter d’un accord de paix entre Israël et des Etats arabes, Jean Asselborn préfère s’accrocher aux solutions irréalistes et dangereuses prônées par l’Union européenne. Reprenant le mantra européen absurde, Jean Asselborn a réaffirmé que « seule la solution de deux Etats apportera la paix et la stabilité au Proche-Orient ».

« Aussi longtemps que cette solution ne sera pas mise en oeuvre, il n’y aura aucune stabilité dans la région même dans les Etats du Golfe » a rajouté le ministre au mépris des réalités qui s’exposent sous nos yeux.

Mais quand on est Asselborné…

Photo Wikipedia