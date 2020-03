Plusieurs journalistes de la chaîne Hadashot 13 ont déjà exprimé publiquement sur le plateau leur colère envers les députés qui envisagent de s’opposer à un gouvernement soutenu par la Liste arabe.

C’est maintenant au tour de l’un des principaux journalistes de la 1ère chaîne, Kan11, Moav Vardi d’exprimer une indulgence inadmissible envers ceux qui soutiennent le terrorisme en tentant de « cachériser » les députés Ayman Oudeh et Ahmad Tibi: « Ayman Oudeh et Ahmad Tibi n’encouragent pas au terrorisme ou à la violence dans le cadre du combat du peuple palestinien. Et s’ils expriment parfois leur solidarité avec les terroristes, c’est dommage, mais que voulez-vous, ils font partie du peuple palestinien qui est en lutte. Nous également nommons des rues aux noms des terroristes juifs qui furent pendus par les Britanniques. Et que dire d’Ehoud Barak qui déclarait un jour que s’il était un jeune Palestinien il ferait sans doute partie d’une organisation terroriste… »

