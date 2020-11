Raz Nizri, l’adjoint du conseiller juridique du gouvernement, a tenu des propos retentissants lors d’une interview accordée à la brochure « Shevi’i » distribuée dans les synagogues. Sur la question des « affaires Netanyahou », il a déclaré : « Il a déjà été dit que ma position était différente sur certains dossiers et accusations touchant au Premier ministre, et mon avis était de les clore. Nous avons eu des discussions et des débats approfondis et houleux mais en fin de compte, la responsabilité et la prérogative incombe au conseiller juridique du gouvernement (Avihaï Mandelblit). Je ne voudrais pas être à sa place et avoir sur les épaules de pendre ce genre de décision. Mais je sais qu’il l’a prise le coeur lourd mais intègre ».

Ou parce qu’il était « pris à la gorge » par le procureur de l’Etat Shaï Nitzan qui voulait la tête du Premier ministre, à cause de ses propres casseroles, comme Mandelblit l’a lui-même fait comprendre dans l’une des enregistrements compromettants.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90