La journaliste d’investigation Ayala Hasson (Hadashot 13) fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps en révélant les scandales tus par ses collègues concernant les agissements du système judiciaire notamment dans les dossiers Netanyahou. Contrairement à la plupart de ses collègues qui couvrent ces affaires, elle fait preuve d’une honnêteté intellectuelle et d’une probité professionnelle à toute épreuve, ce qui lui a valu pas mal d’ennemis au sein de sa profession, dans le sérail judiciaire et chez les hommes politiques dont elle a mis à nu les agissements impunis.

Parmi ses dernières révélations retentissantes, elle a affirmé que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit n’avait pas l’intention au début de mettre Binyamin Netanyahou en examen, mais qu’il a compris que c’était la tête de Netanyahou ou la sienne, et il a naturellement choisi celle de Netanyahou. Ayala Hasson fait allusion à l’enregistrement clandestin divulgué par l’ancien président du barreau israélien, Effy Naveh, dans lequel Mandelblit insultait celui qui était à l’époque Procureur de l’Etat, Shaï Nitzan, le traitait de s*****d et l’accusait de « le tenir à la gorge » concernant une affaire qui date de l’époque de l’affaire Harpaz-Ashkenazy où Avihaï Mandelblit était procureur de Tsahal et avait été soupçonné d’obstruction à la justice.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90