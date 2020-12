Maulana Muhammad Khan Sheran, député, président du parti islamique Jamiat Ulema-e-Islam et ancien président du Conseil de l’Idéologie islamique au Pakistan a tenu des propos inédits et spectaculaires : lors d’un colloque, il s’est non seulement prononcé en faveur d’une normalisation des relations entre le Pakistan et Israël mais il a fait preuve de vérité historique et théologique en recommandant aux érudits musulmans de bien lire le Coran dans lequel le Prophète Mohammed parle de la Terre d’Israël : « Le Coran et l’histoire nous prouvent que la terre d’Israël appartient uniquement aux Juifs ». Allant encore plus loin, le dignitaire musulman a jeté un pavé dans la mare sur le point central du conflit entre Israël et le monde arabo-musulman : « La Maison de Dieu à Jérusalem a été construite pour les Israéliens et pas pour les Palestiniens » !

Ces propos sans précédents prononcés publiquement par une autorité spirituelle musulmane viennent se rajouter à ceux qui ont été dits récemment par un historien saoudien qui rappelait que la fameuse « Mosquée de l’Extrémité » (Al’Aqsa en arabe) dont parle une seule Sourate du Coran n’est pas du tout située à Jérusalem mais près de la Mecque.

