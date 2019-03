Le président du Parti travailliste a tenu des propos assez “surprenants”. Il a voulu critiquer la présence majoritaires de Juifs d’origine ashkénaze dans la direction du Likoud et a accusé Binyamin Netanyahou de “racisme”. “Je ne comprends pas comment des Juifs séfarades et orientaux qui se respectent peuvent voter en faveur du Likoud”, a également déclaré Avi Gabbaï!

Avi Gabbaï, séfarade lui-même, dirige un parti qui s’est depuis des décennies mis à dos le public séfarade et oriental par une attitude condescendante et arrogante. Ce sont les électeurs de cette population qui avaient porté Menahem Begin au pouvoir en 1977 et qui depuis, votent majoritairement pour le Likoud et les partis de droite!

Photo Miriam Alster / Flash 90