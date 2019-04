Dans le cadre de sa campagne politique, Benny Gantz a tenu des propos qui pourraient avoir de fâcheuses conséquences sur la plan international pour Israël. Dans une interview accordée au Jerusalem Post, il a été invité à réagir à l’honneur et aux relations chaleureuses exprimés, notamment ces derniers temps, envers le Premier ministre Netanyahou, par les deux plus grands leaders du monde, Donald Trump et Vladimir Poutine.

Benny Gantz a estimé qu’il était légitime de penser que ces deux présidents aident le Premier ministre à se faire réélire. « J’espère que Donald Trump et Vladimir Poutine ne travaillent pas pour Binyamin Netanyahou » a-t-il dit.

Le Premier ministre a très vivement réagi à des propos: « Gantz!! Etes-vous tombé sur la tête??! Comment osez-vous porter atteinte aux relations stratégiques de l’Etat d’Israël que j’ai tissées durant des années avec les deux plus grands leaders de la planète, dans l’intérêt de l’Etat d’Israël, pour la reconnaissance du Golan et la reconnaissance de Jérusalem, pour le maintien de notre liberté d’action en Syrie et le retour des dépouilles de nos soldats disparus? Et ces propos pour quoi? Pour votre basse politique! Vous avez une fois de plus démontré votre lacune dans votre capacité de jugement, comme lorsque vous avez soutenu l’accord avec l’Iran. Comment pourrez-vous travailler avec des dirigeants des grandes puissances que vous aurez critiqués durant votre campagne électorale?? »

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90