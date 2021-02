Sami Abou Shahadeh, président du parti Balad a tenu des propos insoutenables lors d’une interview à Maariv :

Allez-vous continuer à attribuer des distinctions à des terroristes ?

De qui parlez-vous ? De ceux qui occupent notre peuple ?

Je parle des assassins de Juifs…

Je ne les considère pas comme des terroristes et nous ne les qualifierons jamais comme tels. Nous les appelons ‘combattants de la liberté’ ou ‘prisonniers politiques’. Le toupet de l’occupant dépasse l’entendement.

Un individu que fait la queue à la discothèque du Dolphinarium à Tel-Aviv et qui assassine une vingtaine de jeunes, ou un autre qui tue une trentaine de personnes attablées à la soirée du Séder dans un hôtel de Netanya, sont-ils des terroristes ?

C’est une question sérieuse à laquelle on ne peut pas répondre pour oui ou par non. Je dois dire que lorsque nous sortons les choses de leur contexte, votre question est pertinente. Mais sortir les choses de leur contexte est une erreur. Il y a une occupation. Nous demandons à l’Etat d’Israël, de la manière la plus claire et polie : vous êtes des occupants, vous détruisez nos vies, s’il vous plaît, partez, mettez fin à l’occupation ».

A Tel-Aviv et à Netanyah aussi, selon cet individu méprisable que la Cour suprême israélienne autorise à siéger à la Knesset, aux frais du contribuable israélien. Hanin Zoabi et Jamal Zahalka ont trouvé un « digne » successeur.

