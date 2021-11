Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Ber-Lev (parti travailliste) a tenu des propos qui devraient inquiéter ceux qui parmi les dirigeants de Judée-Samarie avaient applaudi à l’accord conclu avec le gouvernement concernant l’avant-poste d’Eviatar : « Je ne pense pas qu’il faille installer une yeshiva à Eviatar (ndlr : l’une des clauses de l’accord avant la réinstallation des familles). Les implantations illégales doivent être évacuées et ce compromis signé à l’époque ne me plaisait pas depuis le début. Il y a assez de moyens pour vider de sa substance le compromis que le gouvernement a été contraint de faire. »

Selon l’accord conclu entre les représentants de Judée-Samarie et le gouvernement, la cinquantaine de familles installées devaient dans un premier temps quitter de leur propre gré. Une unité de Tsahal devait alors prendre place, ce qui ne s’est pas produit. S’ensuivait un examen approfondi du statut juridique des terres sur lesquelles ces familles étaient installées, ce qui a été fait avec un résultat clair : 6 hectares sont des terres domaniales et non privées comme le prétendaient des familles « palestiniennes » aidées par des organisations d’extrême gauche. Dès lors, l’accord prévoyait l’installation d’une yeshivat-hesder et dans un stade ultime la retour des familles et la régularisation de cette implantation dont la localisation est stratégique pour la continuité territoriale du repeuplement juif en Judée-Samarie.

