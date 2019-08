Il faut se frotter les yeux en lisant ce qu’a déclaré le chef de l’Autorité Palestinienne à Berlin, aux côtés de la chancelière Angela Merkel: « L’Autorité Palestinienne continue à construire ses institutions nationales, à répandre la culture de la paix et à combattre le terrorisme dans la région et le monde entier »!!!

Il suffit d’ailleurs d’ouvrir un ouvrage scolaire, de regarder un programme télévisé pour enfants, d’écouter les déclarations quotidiennes des dirigeants ‘palestiniens’ ou de voir les noms que portent les rues et les écoles pour se rendre compte que la paix et la lutte contre le terrorisme sont au sommet des priorités de l’Autorité Palestinienne! Ne parlons pas du Hamas et des autres métastases terroristes.

Lors de la conférence de presse avec la chancelière, le « chef pacifiste » a déclaré être prêt à reprendre les négociations avec Israël mais sous une égide internationale et non pas américaine. Il a accusé les Etats-Unis de tout faire pour saboter les efforts de paix notamment en ayant retiré les questions de Jérusalem et des « réfugiés » de la table des négociations.

Abou Mazen a lancé un nouvel appel aux Etats européens afin qu’ils reconnaissent la « Palestine », « chose qui diffusera un message d’espoir et rapprochera la fin de l’occupation israélienne ».

Photo Flash 90