Propos ignobles du Pdg du Haaretz

Le Pdg du quotidien Haaretz a publié lundi un tweet particulièrement ignoble et révulsant. Evoquant l’assassinat du bébé de dix mois Shalhevet Pass hy »d en mars 2001 à Hevron, visée par un sniper ‘palestinien’, Amos Shoken a écrit : « Shalhevet a été tuée à cause de l’irresponsabilité de ses parents qui ont pensé qu’il est possible d’élever des enfants dans une zone de combats, et à cause de l’irresponsabilité des services sociaux qui dans un pays normal auraient évacué ces enfants des zones de guerre ».

Sans commentaires.

Photo Flash 90