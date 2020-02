La haine et le mépris envers Binyamin Netanyahou qui transpire régulièrement dans les grands médias arrive parfois à des sommets d’ignominie.

Lors d’une émission sur la station de l’armée Galei Tsahal la présentatrice, sous les rires des personnes présentes, s’est moquée du Premier ministre en faisant un lien entre la libération de Naama Issakhar des geôles russes et le voyage du couple Netanyahou en Ouganda: « Bibi et Sarah sont revenus d’Ouganda parce que Vladimir Poutine a promis à Bibi de lui rendre Yoni », faisant allusion à son frère Yoni Netanyahou hy »d, héros de l’Opération Entebbe en 1976 tué lors de l’opération légendaire.

Le Forum des Familles endeuillées « Bo’harim Ba’Haïm » a réagi par un communiqué: « Une nouvelle fois, nous nous heurtons à une grave offense envers des soldats tombés, non pas sur la chaîne Al-Jazeera, mais sur la station Galei Tsahal qui est censée travailler pour les soldats et diffuser ds programmes de qualité sur Tsahal. Mais au lieu de cela la station faite de la petite politique qui tend vers l’extrême gauche et va jusqu’à offenser la mémoire de ceux qui sont tombés au combat. Nous appelons les ministres de la Défense et de la Communication à prendre de mesures pour faire revenir cette station sur le bon chemin et de remplir la mission pour laquelle elle a été créée, ou à défaut, de la fermer ».

Plainte a été déposée à la direction de la station contre cette journaliste.

La famille Netanyahou n’a pas encore réagi à cette offense qui lui a été faite ainsi qu’à la mémoire du héros d’Entebbe.

Audio:

https://www.0404.co.il/wp-content/uploads/2020/02/IMG_4208.mov

Photo Illustration