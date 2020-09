L’émissaire du président Donald Trump a averti l’Autorité Palestinienne qu’en cas de refus obstiné d’accepter le Plan américain et la poursuite de son attitude victimaire, la situation ne fera qu’empirer pour la « cause palestinienne ».

Mais il a poursuivi avec des propos qui sont étranges : « L’objectif du Plan Trump était de sauver la solution de deux Etats, car avec la poursuite du statu-quo, Israël va finir par ‘manger’ toute la Rive occidentale ».

Exhortant l’AP à reconsidérer sa position, Jared Kushner a rappelé que « la plupart des zones de la Rive occidentale ne sont pas habitées par des Israéliens », en clair, la clé pour provoquer ce que vous désirez le plus, à savoir stopper le repeuplement juif en Judée-Samarie, est dans vos mains.

Le gendre du président américain a rappelé que le Plan Trump rompt avec les paradigmes des plans précédents qui ont tous échoué, mais a rajouté: « A chaque fois que des négociations ont échoué, les Israéliens ont pris possession de plus de territoires et les Palestiniens ont reçu plus d’argent de la part de la communauté internationale ».

Ces propos surprenants vont-ils donner raisons aux opposants de droite au Plan Trump qui clament depuis le début que l’objectif du Plan Trump n’est pas en faveur d’Israël mais avant tout de créer un Etat ‘palestinien’, expression qui revient des dizaines de fois dans le document officiel.

L’attitude adoptée Jared Kushner depuis la fameuse annonce du Plan Trump au mois de janvier, confirme aussi ce que disent ses détracteurs à droite à savoir qu’elle est avant tout mue par ses fructueuses relations d’affaires dans les pays du Golfe.

Photo Hadas Parush / Flash 90