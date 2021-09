Le ministre de la Défense a évoqué sa récente rencontre avec Abou Mazen à Ramallah : « Israël et l’Autorité Palestinienne entretiennent une profonde divergence idéologique mais les deux parties sont intéressées au calme et à la stabilité. C’est pour cela que j’ai décidé de rencontrer Abou Mazen qui est conscient de la situation actuelle conformément à sa vision et celle de ses hommes. Mais au moins, il se dit opposé au terrorisme et en faveur d’une lutte populaire ainsi que d’un accord politique (sic).

Pour ce seul dernier week-end, au moins soixante actes de violence arabe ont été commis, sous diverses formes : jets de pierres et de bouteilles incendiaires, lancers de roquettes, attaques au couteau et tirs à balles réelles.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90