Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué les sujets brûlants en préambule du conseil des ministres : « Nous allons d’abord entériner toute une série de nominations (onze nouveaux ambassadeurs) puis confirmer l’enveloppe budgétaire pour les prochaines primes qui seront versées aux citoyens d’Israël, afin de relancer l’économie et créer des emplois. Nous parlons d’un montant de 6 milliards de shekels, dont l’affectation sera décidée par une commission de ministres. L’accent sera mis sur la rapidité d’exécution ainsi que des décisions, ce qui veut dire que cela se fera dans les prochaines 24h au plus tard. Nous avons un objectif commun : stopper la progression du Corona par diverses mesures. Je rappelle aux ministres que j’ai demandé que chaque ministère me fournisse d’ici jeudi au plus tard un plan de sortie du confinement partiel qui nous permettra de faire redescendre la courbe dans les chiffres que nous nous sommes fixés et fonctionner ensuite sur la durée dans une ‘routine Corona’ acceptable. Benny Gantz et moi avons discuté quant à la manière d’améliorer les choses et cela sera abordé lors de la prochaine séance de la commission ministérielle de distribution qui aura lieu mardi ».

Photo Yonatan Sindel /Flash 90