La séance du gouvernement a débuté avec à l’ordre du jour une décision importante à prendre quant à la durée du prolongement du confinement. Le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé demandent un prolongement d’au moins une semaine alors que Benny Gantz et les ministres Bleu-Blanc exigent un prolongement plus court et un retour à la politique des « feux de signalisation ». Binyamin Netanyahou a appelé à un prolongement d’une semaine « sans faire de la politique ». Il a également annoncé que d’ici une semaine, un million de personnes supplémentaires auront été vaccinées ce qui permettra une réouverture progressive des écoles et de l’économie.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90