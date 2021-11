Au moment de quitter l’uniforme, le général Itshak (Itzik) Tordjman, commandant du département de technologie et de logistique de Tsahal a tenu des propos dans Maariv qui ont provoqué une onde de réactions et un embarras certain au sein de Tsahal. Il a déclaré que lors d’une prochaine guerre, les convois de Tsahal ne passeront pas par les axes routiers de la région Wadi Ara, où la population arabe est nombreuse. Ces propos sont sans doute inspirés par ce qui s’est passé lors de l’Opération « Gardiens des Murailles » où la population arabe israélienne dans son immense majorité s’est rangée du côté du Hamas, dans certains endroits a même gêné les mouvements de Tsahal ou empêché le transport de troupes et de matériel par la défection délibérée des conducteurs arabes de semi-trailers.

Les réactions dans Tsahal sont divisées. Certains officiers supérieurs soutiennent le général Tordjman en indiquant de manière évasive qu’en cas de guerre, « les transports de Tsahal se déplaceront par là où il le faut, en fonction des itinéraires alternatifs et des nécessités opérationnelles, dans lesquels Wadi Ara est une solution parmi d’autres ». D’autres critiquent ces propos qui traduisent une capitulation a priori de Tsahal face à une sédition arabe israélienne en cas de conflit avec le Hezbollah au nord au le Hamas au sud.

Certes, l’argument d’efficacité opérationnelle, notamment la rapidité de l’acheminement des troupes et du matériel est un élément déterminant lors d’un conflit mais que dire de la situation d’un pays dont l’armée ne pourrait se déplacer librement sans risque de rencontrer des obstacles de la part d’une partie de ses citoyens ? Et peut-on exclure un lien entre cette politique de Tsahal et la présence dans la coalition d’un parti islamique ?

Ces propos du général Itzik Tordjeman nt fait réagir le député Itamar Ben-Gvir : « Le drapeau d’Israël est une nouvelle fois en berne. La région de Wadi Ara doit au contraire être une cible en cas de nouvelle guerre car quiconque freine l’avancée des troupes de Tsahal en temps de guerre est un terroriste et st considéré comme collaborant avec l’ennemi (…) Depuis l’entrée des Frères Musulmans dans la coalition, ils se considèrent comme les maîtres des lieux, et le résultat est que le nord et négligé, le sud est conquis et Tsahal a peur ».

