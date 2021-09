Le commandant en chef de la police, Kobi Shabbtaï a tenu des propos consternants et dangereux dans le cadre de la commission de la Sécurité intérieure.

Lors d’une séance consacrée eentre autres à la violence intérieure, le chef de la police a déclaré que les violences dans les villes mixtes augmente « à cause des inégalités croissantes et des divisions entre secteurs de population ». Ce n’est pas la première fois que le chef de la police s’exprime en ce sens, comme s’il voulait plaire à son ministre de tutelle Omer Bar-Lev qui avait déjà émis un avis similaire en occultant les causes réelles de ces violences qui sont de nature nationaliste et antisémite. Après les émeutes, Kobi Shabbtaï avait renvoyé dos à dos agresseurs et agressés en parlant de « terroristes des deux côtés ».

Le député Itshak Pindrus (Yahadout Hatorah) s’est élevé contre les propos du chef de la police, avertissant que ce genre de déclarations ne fera qu’inviter et justifier de nouvelles violences arabes, voire même une Intifada.

La députée Orit Struk (Hatziyonout Hadatit) a employé des mots très durs en citant l’expression tirle des Proverbes, du « chien qui revient vers ses excréments », pour désigner une personne qui répète les mêmes erreurs.

Le député Itamar Ben-Gvir, du même parti, a déclaré : « Depuis le début de votre mandat on constate une capitulation totale de la police (face à la violence arabe). Depuis le premier instant où vous êtes entré en fonction vous ne faites que vouloir plaire (à votre ministre) ».

