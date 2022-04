Le maire de la ville bédouine de Rahat, dans le Néguev, Faïs Abou Sabihan, a tenu des propos choquants au micro du journaliste Yaakov Berdugo sur les ondes de Galei Israël. Evoquant les violentes émeutes musulmanes sur le Mont du Temple, il les a totalement justifiées et a rajouté : « Nous voulons revenir au statu quo de l’an 2000 (interdiction totale d’accès aux-non musulmans), nous voulons deux Etats pour deux peuples avec Jérusalem-Est capitale de la Palestine et avec le Mont du Temple et le Kotel sous souveraineté palestinienne. Nous vous permettrons de vous y rendre avec une carte d’identité ».

Il s’agit d’un maire citoyen israélien et membre du Mouvement islamique arabe israélien (Ra’am).