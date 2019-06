Dans une interview au quotidien Maariv, l’ancien directeur du Mossad Shabtaï Shavit a provoqué un tollé en tenant des propos similaires à ceux tenus par certains intellectuels ou artistes à l’égard des électeurs de droite: « Les électeurs de Binyamin Netanyahou sont des ignares et dénués de discernement ».

La réaction du Premier ministre n’a pas tardé: « Il n’y a décidément aucune limite à l’arrogance de la gauche envers les électeurs du Likoud. Mais la réponse viendra dans les urnes ».

L’ancien ministre Naftali Benett, tout en rappelant le passé prestigieux de Shavit au service de la sécurité d’Israël, a déclaré lui-aussi que « l’arrogance de Shavit l’aveugle » et que « ce genre propos récurrents laissera la gauche israélienne encore de longues années dans l’opposition ».

La ministre Miri Reguev a déclaré: « L’ignorance réelle est celle de ceux qui ne comprennent rien à la démocratie. Voulez-vous remplacer le peuple qui a voté pour nous?? Essayez! Vous devriez avoir honte et présenter vos excuses après des tels propos offensants mus par une arrogance sans nom (…) Vous n’avez honte de rien. Vous et toute la bande de gauche allez continuer à nous rabaisser et nous appeler par toutes sortes de sobriquets, et nous allons continuer à gouverner ce pays dans la bonne direction ».

La nouvelle députée Likoud Keren Barak a probablement eu la réaction la plus percutante. Elle a constaté avec regret qu’après avoir combattu avec succès les ennemis d’Israël, Shabbtaï Shavit s’attaque désormais à la moitié de la population israélienne avec des propos malheureux et racistes. « Quelqu’un qui pour se mettre en avant estime qu’il faut rabaisser les autres prouve que c’est un homme très petit » a-t-elle dit avec raison. Quant aux exigences de « morale », la députée considère que vouloir inculquer le peuple pour qui voter démontre une morale politique bien basse.

Toute une série de responsables politiques de droits ont également réagi, parmi eux Betzalel Smotritch, Ofir Akounis, Osnat Mark, Uzi Dayan, Ofir Sofer ou Nir Barkat.

Les critiques ne sont pas seulement venues de la majorité. Une seule voix dans l’opposition s’est fait entendre: l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazy (Bleu-Blanc) qui a déclaré que ce genre de propos qui humilient une partie des citoyens n’a pas sa place dans le débat même s’il y a des divergences politiques.

Shabbtaï Shavit ne se rétracte pas

Face aux très nombreuses réactions, l’ancien directeur du Mossad s’est excusé du bout des lèvres auprès de « ceux qui auraient été blessés » – formule habituelle – mais ne s’est pas rétracté, bien au contraire. Il a dit penser réellement ce qu’il a dit et ne retire aucun mot. Il a rajouté: « Un homme réellement épris de morale ne peut se résigner à un leadership autant dénué de morale ». Il a également attaqué le nouveau ministre des Transports Betzalel Smotritch: « Quelqu’un souhaite-t-il vivre dans un Etat selon la vision de Betzalel Smotritch? Pas moi, pas une seule minute! ».

Enfin, il a attaqué les Juifs qui vivent en Judée-Samarie pour des raisons religieuses: « Ils sont mus par une foi presque messianique. Je les méprise, car ce n’est pas le vrai judaïsme (sic) ».

Photo Miriam Alster / Flash 90