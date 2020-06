Le journaliste Guidon Lévy de Haaretz a démontré une fois de plus que la haine absolue n’est pas forcément dans le camp que l’on croit. Il a publié dans son journal post-sioniste un article insoutenable qui en d’autres contrées aurait soulevé l’indignation pour haine antisémite.

Sous le titre « Bombe à retardement », il a dénoncé le taux de natalité élevé des femmes juives de Judée-Samarie et écrit « que la situation serait bien meilleure aujourd’hui si la démographie des habitants juifs de Judée-Samarie n’était pas aussi élevée ». Et de rajouter : « Peut-être faudrait-il voter une loi ou obliger ces femmes à porter un stérilet. Il faut leur fermer l’utérus ».

Sans ôter à l’horreur de ces propos, Guidon Lévy réagissait à une déclaration de Betzalel Smotritch (Yamina) qui évoquait la question sensible du Néguev et déclarait que le taux de natalité chez les Bédouins constituait une « bombe à retardement qui explosera un jour à la figure de l’Etat d’Israël ». Lors d’une tournée de Yamina dans le Néguev, le député avait indiqué que la modernisation du mode de vie des Bédouins et leur citadinisation amènerait à une baisse du taux de natalité.

Ce qui permet à Guidon Lévy d’écrire : « Smotritch a déjà sept enfants, dont plus que la moyenne de la localité bédouine de Lakiya, la plus féconde de cette population qui est de 6,5 enfants par famille. Ceci devrait inquiéter chaque Israélien. Qui accepterait de vivre dans un Etat de colons? Ce sera la fin du sionisme. Les enfants de Smotritch en enfanteront à leur tout cinquante, c’est-à dire cinquante colons de plus, que Dieu nous en préserve! »

En résumé des propos horribles et insupportables qui suivent des propos inutiles qui auraient mieux faits de ne pas être prononcés.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90