L’Union européenne a condamné ce matin (jeudi), les propos tenus par Abou Mazen devant l’assemblée du Fatah, au sujet des Juifs et d’Hitler.

”Ce sont des propos mensongers et trompeurs au plus haut point sur les Juifs”, a déclaré l’UE, ”Il s’agit d’un outrage aux millions de victimes de la Shoah et à leurs familles”.

Le communiqué poursuit en s’inquiétant des conséquences des propos du Président de l’Autorité palestinienne sur la situation dans la région: ”De telles déformations de l’histoire sont particulièrement blessantes et ne feront qu’intensifier les tensions dans la région, sans servir les intérêts de personne. Elle servent ceux qui s’opposent à la solution à deux Etats que défend Mahmoud Abbas. L’Union européenne demeure engagée dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes et continuera à s’opposer à tout tentative de légitimer ou dénigrer la Shoah”.