Le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a décidé de nommer Avi Dichter comme vice-ministre de la Défense. Il succédera à ce poste au rav Elie Ben Dahan (Habayit Hayehoudi). Avi Dichter, ancien directeur du Shin Bet, présidait jusqu’à récemment la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Après la nomination de Gaby Ashkenazi (Bleu-Blanc) à ce poste, Avi Dichter était « libre ». Le Premier ministre a voulu promouvoir ce député qui a une très longue expérience dans le domaine militaire et des Renseignements.

Avi Dichter a réagi sur son compte Twitter: « Je remercie le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour la confiance qu’il m’accorde. L’Etat d’Israël vit une période très sensible sur le plan de la sécurité et je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée de rajouter une pierre à l’édifice sécuritaire d’Israël sous la direction du Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou ».

Photo Miriam Alster / Flash 90