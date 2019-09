Pour la première fois dans l’histoire de l’armée de l’air de Tsahal, une femme-pilote de rang de lieutenant-colonel vient d’être nommée cheffe d’escadrille. Elle est âgée de 35 ans et son nom est maintenu secret. Elle commandera l’escadrille Nahshon, qui est spécialisée dans la reconnaissance.

Le commandant de l’armée de l’air, Amikam Norkin, a déclaré: « La lieutenant-colonel G’ est mère de deux enfants et elle représente désormais un modèle et une source d’inspiration pour des milliers de femmes en Israël. A Tsahal, nous devons exploiter l’immense potentiel féminin. Nous en sommes encore loin, mais je suis convaincu que nous aurons de plus en plus de combattantes et de commandantes dans de nombreuses branches de l’armée de l’air et dans Tsahal en général. Félicitations à notre première cheffe d’escadrille opérationnelle. Cela fait 71 ans que nous attendions cela! »

Photo porte-parole Tsahal