Le président d’Israël Beiteinou, peut-être le principal responsable de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays depuis le mois d’avril 2019, dessine aujourd’hui la coalition qu’il compte « former » et émet ses exigences ministérielles. Alors que les sondages ne lui accord qu’entre 6 et 8 mandats, Avigdor Lieberman décide : je susciterai un bloc formé d’Israël Beiteinou, Yesh Atid, Bleu-Blanc et Yamina en vue d’un « gouvernement sioniste libéral ». Il a répété que son objectif principal est de mettre fin « au règne de Binyamin Netanyahou et des orthodoxes ». Par ailleurs il a indiqué qu’il exigera la pleine responsabilité de la restauration de l’économie israélienne en demandant les ministères des Finances, de la Santé, de la Sécurité intérieure ainsi que de l’Intégration et de l’Alya. Il a même nommé les personnes qui occuperont selon lui ces ministères.

« Ayant été ministre de la Défense, des Affaires étrangères, des transports et des Infrastructures nationales, il n’y pas plus apte que moi pour être le prochain ministre des Finances de l’Etat d’Israël » a dit Lieberman. Il y a quelques mois, il avait déclaré qu’il n’y avait pas plus apte que lui pour devenir le prochain Premier ministre de l’Etat d’Israël.

Photo Flash 90