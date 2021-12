Malgré l’opposition américaine exprimée par le secrétaire d’Etat Antony Blinken au Premier ministre Naftali Benett, la commission de planification et de construction du district de Jérusalem s’est réunie lundi pour discuter du vaste projet de construction juive sur l’ancien site de l’aéroport d’Atarot. Ce projet qui prévoit la construction de près de dix-mille unités de logement, est le fruit conjoint du ministère de la Construction et du Logement et de la ville de Jérusalem et il aurait dû être lancé lors de cette séance.

Mais c’était sans compter avec la capacité de nuisance du parti Meretz. Lors des discussions, le représentant du ministère de la Protection de l’environnement, tenu par Tamar Sandberg (Meretz), a soudain demandé à la commission qu’une étude approfondie soit réalisée par son ministère sur les implications écologiques d’un tel projet, avant qu’il ne soit lancé. Demande acceptée par la commission pour des raisons obscures.

Le conseiller municipal Ofer Berkovitz, membre de la commission, tout en qualifiant ce projet « d’historique » et soulignant qu’il résoudra en partie la pénurie de logements à Jérusalem, a regretté que la commission n’ait pas décidé de lancer le projet parallèlement à l’accord donné pour la réalisation de cette « étude écologique » au lieu de laisser les choses en plan. Il a espéré que le gouvernement ne se servira pas de l’argument écologique pour stopper ce projet.

Il y une semaine, le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj annonçait son intention de proposer la création d’un aéroport israélo-palestinien sur ce même site, un projet que la ministre des Transports Meirav Michaeli soutient, l’important pour les deux étant qu’il n’y ait pas de construction juive à cet endroit. Shalom Akhshav ainsi que d’autres organisations d’extrême gauche sont également opposées à ce projet à Jérusalem et on peut « compter » sur ces organisations ou ces personnalités politiques pour appeler l’Administration Biden à la rescousse le jour où ils le jugeront nécessaire.

Photo Gili Yaari / Flash 90