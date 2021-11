Photo Alexis Duclos

Philosophe, auteur, cinéaste français de renom, activiste politique et correspondant de guerre, Bernard-Henri Lévy sera l’invité d’honneur du Festival du film juif de Jérusalem

Le dimanche 28.11.2021, à 20:00

Son nouveau documentaire, « The Will to See », sera projeté à la Cinémathèque de Jérusalem.

Celui-ci évoque ses voyages à travers le monde, les divers conflits et la problématique des droits de l’homme.

Avant la projection, Bernard-Henri Lévy se verra remettre la Médaille d’honneur du festival au nom de la Cinémathèque de Jérusalem, des mains du Président de la Fondation Van Leer Global.

À la fin de la projection, aura lieu une conversation entre Bernard et le journaliste et le documentariste primé Itai Engel, également connu pour sa couverture philosophique et approfondie des zones de conflit à travers le monde.

Pour réserver :

Tél : 02-5654333

https://jer-cin.org.il/en