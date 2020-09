Comme l’avaient déjà annoncé jeudi le président Donald Trump et le conseiller à la Sécurité nationale Robert C. O’Brien, les pourparlers envue d’une normalisation entre Israël et un autre pays arabe sont très avancées. Il s’agit du royaume de Bahreïn. La chaîne Kan 11 a annoncé que le prince-héritier du Bahreïn Salman ben Hamed al-Khalifa s’apprête à se rendre lundi à Washington, pour assister à la cérémonie officielle marquant la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arae unis. Il pourrait déclarer à ce moment-là la normalisation des relations entre sin royaume et l’Etat juif. Les Etats-Unis pourraient publier une annonce en ce sens encore avant la cérémonie.

Photo Wikipedia