L’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé que l’Iran a accéléré son programme d’enrichissement d’uranium ce qui le rapproche dangereusement de la capacité de produire l’arme atomique. L’AIEA précise que l’Iran a augmenté de manière significative le nombre de centrifugeuses qui permettent d’enrichir l’uranium à un taux de 60%, interdit dans les accords de Vienne. On imagine aisément la situation qui prévaudrait au Moyen-Orient et dans le reste du monde avec un Iran hégémonique, soutenant le terrorisme international, et qui serait protégé par un parapluie atomique. La République islamique ne va pas se gêner non plus de tirer à son profit le magistral fiasco américain en Afghanistan.

Photo Illustration