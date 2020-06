Le Prof. Yoram Less, ancien directeur-général du ministère de la Santé est coutumier de déclarations à contre courant, parfois très provocatrices ou choquantes, depuis le début de la crise du Corona. Cette fois-ci, il donne son opinion sur le léger redémarrage observé dans la propagation du virus en Israël. Il répète qu’il faut garder son calme, comme lors de toute épidémie connue et accuse à nouveau, avec son langage fleuri, ceux qui sont selon lui responsables de l’état d’esprit de la population: « Il y a aujourd’hui une maladie mentale que le virus à provoqué dans les médias, les réseaux sociaux et chez le Premier ministre qui ont jeté de l’huile sur le feu avec des propos tout droit sortis du moyen-âge, de la Shoah et de la fin de l’espèce humaine »!!!

Il poursuit avec la même virulence: « En tout, ce sont à peine 290 personnes qui sont décédées et encore, la plupart à cause d’autres causes que le Corona. Autrefois, lorsque décédait un homme de 90 ans atteint de démence on disait qu’il est mort à cause de son âge et de sa démence, mais aujourd’hui on dit qu’il est mort du Corona! »

Le Prof. Less qualifie de « mensongers » tous les chiffres fournis sur la mortalité et sur le nombre de personnes atteintes et exprime ses doutes sur la fiabilité des tests. Il estime que le système immunitaire humain permet à lui seul de détecter la présence du virus et de le détruire. Et sans crainte de choquer il déclare: « Il n’y a pas d’épidémie de Corona en Israël. Le nombre de personnes atteintes du virus est inférieur au nombre de ministres dans le gouvernement! »

Et s’il avait été en poste aujourd’hui, quelles auraient été ses recommandations? « Elles auraient été les mêmes qu’en cas de mauvaise grippe, voire moins contraignantes. Cette maladie n’est pas dangereuse pour les personnes de moins de 65 ans, contrairement à la grippe qui est plus dangereuse que le Corona. Le Corona touche les personnes à partir de la huitième décennie et qui souffrent déjà d’autres pathologies. J’aurais donc suggéré que les autres personnes continuent à vivre normalement, comme avant. Il aurait juste fallu mettre en quarantaine les établissements pour personnes âgées. »

Quant à la « deuxième vague » annoncée, le Prof. Less s’insurge: « Il n’y a pas de deuxième vague tout simplement parce qu’il n’y a pas eu de première vague de Corona! Alors qu’est ce qu’ils nous embrouillent le cerveau avec une deuxième vague?!! S’il y avait dû avoir une ‘deuxième vague’ elle serait venue dès le déblocage du pays, mais cela ne s’est pas produit. Personne n’est mort après la réouverture. Ni en Chine, ni en Europe, ni en Israël. Ce sont des sottises! »

Il conclut: « Beaucoup de mes collègues à travers le monde m’apportent leur appui. Ils m’écrivent, m’envoient de la documentation, certains en gardant l’anonymat, et ce n’est pas pour rien. Beaucoup de spécialistes sont payés par l’administration et craignent pour leur subsistance. Certains ont subi un lavage de cerveau ».

Photo Facebook