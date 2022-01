Le professeur en philosophie, sociologie et science politique Moshé Berendt n’aurait jamais imaginé recevoir en quelques jours un tsunami de messages de félicitations, de soutien, d’encouragement et de demandes d’amitié sur Facebook après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une séance du forum d’intellectuels auquel il participe de manière hebdomadaire.

Rompant avec le quasi-monolithisme idéologique aveugle qui frappe le monde académique et intellectuel israélien, le Prof. Berendt a adopté une attitude iconoclaste en osant affirmer que ce qui se passe depuis deux ans dans la vie judiciaire et politique israélienne n’est rien d’autre qu’un putsch destiné à chasser Binyamin Netanyahou du pouvoir avec une mise en examen en plein processus électoral, basée sur la base de dossiers fabriqués.

Il a appelé à la création d’une commission d’enquête nationale pour examiner le comportement de la police, du Parquet, du conseiller juridique du gouvernement et des certains médias dans cette affaire. Le Prof. Berendt va loin en affirmant que cette affaire est encore plus grave que l’Affaire Dreyfus car il s’agit en l’occurrence du dirigeant d’un pays qui a été écarté et que les grands médias se sont comportés comme ceux de la Corée du Nord.

Si cet universitaire a reçu des dizaines de milliers de messages encourageants de la part de citoyens de tout le pays, phénomène qu’il qualifie de « mouvement de fond d’un peuple qui est en train de se réveiller », il est par contre combattu, vilipendé, moqué voire ostracisé par ses pairs intellectuels. Ce qui l’étonne et le déçoit est ce qu’il appelle la « trahison des élites » à savoir l’incapacité de ses pairs, qui se disent intellectuels ou scientifiques, à regarder les choses avec un regard critique ou une once de remise en doute sur ce qui est présenté comme unique vérité depuis le déclenchement de ces affaires, alors même que les dossiers Netanyahou s’effritent à vue d’oeil avec des témoins à charge qui défilent à la barre et ne font que confirmer les arguments de la défense.

Lors du forum qui a été diffusé, certains intervenants n’hésitent pas à exprimer des idées extrêmement condescendantes selon lesquelles le peuple, comme des enfants, n’est pas capable de décider ou de choisir ce qui est bien pour lui, rôle qui serait réservé aux élites intellectuelles qui joueraient le rôle de « parents ».

Il faut saluer le courage de cet universitaire qui a eu le courage d’aller à contre-courant de ce fleuve corporatiste orgueilleux, suffisant et haineux, et qui a su déceler avec lucidité l’immensité du scandale qui secoue la démocratie israélienne depuis plusieurs années.

A noter que seule la chaîne Aroutz 14 et la station de radio Galei Israël ont invité le Prof. Berendt pour s’exprimer.

Vidéo de sa conférence :

Photo youtube