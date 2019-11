Conséquence de la mise en examen du Premier ministre, il va devoir se défaire des ministères qu’il détient. Dans les prochains jours, Binyamin Netanyahou va nommer un(e) ministre des Affaires sociales et du Travail, de l’Agriculture, des Relations avec la Diaspora et de la Santé. Selon des sources au Likoud, parmi les ministrables se trouvent Avi Dichter, actuel vice-ministre de la Défense et Tsipi Hotovely, vice.ministre des Affaires étrangères, deux proches du Premier ministre.

Photo Miriam Alster / Flash 90