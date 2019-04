Après s’être entretenus lundi au téléphone, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine se rencontreront jeudi à Moscou. À l’ordre du jour, la situation régionale, essentiellement la présence iranienne en Syrie et au Liban ainsi que la coordination entre les deux armées. Binyamin Netanyahou est le dirigeant étranger qui détient le « record » des conversations téléphoniques et des entrevues avec le président russe.

Photo Amos Ben Gershom / GPO